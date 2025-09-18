Andy Roddick durissimo sulla Coppa Davis | Il nuovo format? Lo odio!

Che la nuova formula della Coppa Davis non sia piaciuta ad una larga fetta del mondo del tennis, o degli appassionati di questo sport, è sotto gli occhi di tutti e certo non da oggi. L’ultimo protagonista del tennis che ha voluto dire la sua sull’argomento è stato Andy Roddick. L’ex tennista statunitense, ora apprezzatissimo conduttore di un podcast su questo sport, non le ha mandate a dire sulla manifestazione per Nazioni. In occasione del commento sull’eliminazione dei suoi Stati Uniti contro la Cechia dell’ultimo turno, l’ex numero 1 del mondo non ha usato giri di parole e ha sentenziato in questo modo: “Odio il format attuale della Coppa Davis”. 🔗 Leggi su Oasport.it

