Andy Diaz sfida gli ‘ex-connazionali’ in una finale del triplo senza padrone
La finale del salto triplo ai Mondiali 2025 non sembra avere un padrone acclarato alla vigilia e si preannuncia una gara decisamente tirata sulla pedana di Tokyo, dove l’appuntamento è per venerdì 19 settembre (ore 13.50 italiane). L’Italia ha tutte le carte in regola per sognare in grande grazie ad Andy Diaz, un fenomeno di dimensioni assolute che andrà a caccia del colpaccio nella capitale giapponese: a queste latitudini, nel 2021, non partecipò alle Olimpiadi con Cuba e poi raggiunse il Bel Paese, venne accolto da Fabrizio Donato, acquisì la cittadinanza italiana e si è regalato una nuova carriera sportiva dall’alto di un talento cristallino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Qualifica in cassaforte per Andy Diaz, campione mondiale indoor e padrone dell'ultima Diamond League, grazie al salto a 16.94. Insieme a lui, uno straordinario Andrea Dallavalle vola a 17.08 e torna tra i migliori 12 a livello iridato dopo Eugene Segui i m - facebook.com Vai su Facebook
Dallavalle e Diaz: doppia finale nel triplo! #Tokyo2025 Al debutto stagionale all’aperto Andrea Dallavalle vola subito a 17,08 (+0.6), Andy Diaz si qualifica con 16,94 (+0.6). Tra due giorni la finale dei Mondiali di Tokyo #atleticaitaliana #WorldAthleticsChamp - X Vai su X
