Andy Diaz sfida gli ‘ex-connazionali’ in una finale del triplo senza padrone

La finale del salto triplo ai Mondiali 2025 non sembra avere un padrone acclarato alla vigilia e si preannuncia una gara decisamente tirata sulla pedana di Tokyo, dove l’appuntamento è per venerdì 19 settembre (ore 13.50 italiane). L’Italia ha tutte le carte in regola per sognare in grande grazie ad Andy Diaz, un fenomeno di dimensioni assolute che andrà a caccia del colpaccio nella capitale giapponese: a queste latitudini, nel 2021, non partecipò alle Olimpiadi con Cuba e poi raggiunse il Bel Paese, venne accolto da Fabrizio Donato, acquisì la cittadinanza italiana e si è regalato una nuova carriera sportiva dall’alto di un talento cristallino. 🔗 Leggi su Oasport.it

