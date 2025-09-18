Andrea Preti sposa Venus Williams matrimonio da sogno a Ischia
Fiori d’arancio per Andrea Preti e Venus Williams. A un anno dal primo incontro, avvenuto casualmente a Milano durante la settimana della moda, la coppia ha deciso di giurarsi amore eterno. E per farlo ha scelto una location magica: Ischia. Il grande giorno è stato fissato a venerdì 19 settembre e l’isola verde è pronta a trasformarsi in un palcoscenico esclusivo, tra location mozzafiato e festeggiamenti blindati. Andrea Preti e Venus Williams, dove e quando si sposano. L’isola d’Ischia si prepara a ospitare il matrimonio di Andrea Preti e Venus Williams, la tennista americana ex numero 1 al mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: andrea - preti
Venus Williams conferma: “Andrea Preti è il mio fidanzato”
“Il mio fidanzato Andrea Preti è qui a Washington e mi ha incoraggiata a continuare a giocare”: Venus Williams annuncia il fidanzamento
Venus Williams e Andrea Preti stanno insieme, la tennista: “Mi ha spinto lui a continuare a giocare”
Per la rubrica “Poteva succedere ovunque. E invece…” Sarà #Ischia ad ospitare il matrimonio di Venus #Williams, la tennista americana ex numero 1 al mondo, che domani sposerà il suo fidanzato Andrea Preti https://napolinetwork.com/rubriche/tennis-is - X Vai su X
Ho appena scoperto che domani Venus Williams si sposerà con Andrea Preti…VENUS WILLIAMS E ANDREA PRETI…NO non è una simulazione del multiverso…davvero certe volte penso che la realtà possa superare di molto la finzione - facebook.com Vai su Facebook
Venus Williams e Andrea Preti, matrimonio a Ischia; Andrea Preti sposa Venus Williams, matrimonio da sogno a Ischia; Andrea Preti e Venus Williams, ecco il matrimonio a Ischia: invitati vip e location speciale. Tutto sui festeggiamenti.
Andrea Preti sposa Venus Williams, matrimonio da sogno a Ischia - Ad un anno dal primo incontro, Andrea Preti convola a nozze con Venus Williams, famosa tennista e sorella di Serena Williams ... Come scrive dilei.it
Venus Williams, nozze con Andrea Preti a Ischia: tutti i dettagli - Venus Williams si sposerà con Andrea Preti a Ischia. Si legge su gazzetta.it