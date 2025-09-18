andrea preti sposa venus williams matrimonio da sogno a ischia

Fiori d’arancio per Andrea Preti e Venus Williams. A un anno dal primo incontro, avvenuto casualmente a Milano durante la settimana della moda, la coppia ha deciso di giurarsi amore eterno. E per farlo ha scelto una location magica: Ischia. Il grande giorno è stato fissato a venerdì 19 settembre e l’isola verde è pronta a trasformarsi in un palcoscenico esclusivo, tra location mozzafiato e festeggiamenti blindati. Andrea Preti e Venus Williams, dove e quando si sposano. L’isola d’Ischia si prepara a ospitare il matrimonio di Andrea Preti e Venus Williams, la tennista americana ex numero 1 al mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

