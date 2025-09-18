La vita e la carriera di Andrea Dovizioso sbarcano su Sky e NOW con ‘ DOVI - La Serie ’, un documentario in dieci episodi, prodotto da Digital Lighthouse in collaborazione con Sky, disponibile dal 12 settembre. Più che un semplice tributo al campione è un racconto che intreccia il passato e il presente di un pilota che ha saputo restare legato alla sua terra. Un progetto che unisce Forlì, città natale di Dovizioso, e Faenza, grazie alla partecipazione di talenti locali. Il documentario, diretto dal regista lucano Luca Curto, offre uno sguardo autentico sulla vita di ‘Dovi’. "In questa serie – ha dichiarato il regista – ho cercato di raccontare nel modo più autentico possibile il campione Andrea Dovizioso, da questo nasce la possibilità di portare al grande pubblico, non solo di appassionati, il sapore umano di questo sport". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Dovizioso e Faenza, il legame in una serie tv