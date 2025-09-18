Tragedia ieri sera sul litorale di Andrano: un uomo di 61 anni, originario di Soleto ma residente nella provincia di Treviso, in vacanza nel Salento con la moglie, è stato colto da un malore mentre faceva il bagno in mare. La coppia era arrivata in spiaggia intorno alle 19 e poco dopo l’uomo era entrato in acqua. Quando non è più rientrato, la moglie ha dato l’allarme: dopo circa un’ora di ricerche, le forze dell’ordine hanno recuperato il corpo senza vita a poca distanza dalla riva. Immediato l’intervento del personale del 118, ma i successivi tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Andrano: malore in acqua, morto 61enne Ieri sera