Andrano | malore in acqua morto 61enne Ieri sera

Noinotizie.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia ieri sera sul litorale di Andrano: un uomo di 61 anni, originario di Soleto ma residente nella provincia di Treviso, in vacanza nel Salento con la moglie, è stato colto da un malore mentre faceva il bagno in mare. La coppia era arrivata in spiaggia intorno alle 19 e poco dopo l’uomo era entrato in acqua. Quando non è più rientrato, la moglie ha dato l’allarme: dopo circa un’ora di ricerche, le forze dell’ordine hanno recuperato il corpo senza vita a poca distanza dalla riva. Immediato l’intervento del personale del 118, ma i successivi tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

andrano malore in acqua morto 61enne ieri sera

© Noinotizie.it - Andrano: malore in acqua, morto 61enne Ieri sera

In questa notizia si parla di: andrano - malore

Malore fatale durante il bagno: un turista perde la vita nelle acque di Andrano

Malore fatale durante il bagno: un turista perde la vita nelle acque di Marina di Andrano

Andrano, malore in acqua: muore turista 61enne; Malore fatale durante il bagno: un turista perde la vita nelle acque di Andrano; Malore mentre fa il bagno: morto 61enne.

andrano malore acqua mortoMalore mentre fa il bagno: morto 61enne - Un 61enne della provincia di Treviso, in vacanza in Salento con la moglie, è stato colto da malore mentre faceva il bagno in mare. Scrive quotidianodipuglia.it

Malore fatale durante il bagno: un turista perde la vita nelle acque di Marina di Andrano - A dare l'allarme la moglie dell'uomo, un impiegato 61enne della provincia di Treviso. Segnala lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Andrano Malore Acqua Morto