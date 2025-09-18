Ancora un vasto incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese

Modenatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima serata di ieri si è sviluppato un importante incendio nell’area di stoccaggio della centrale a biomasse Sorgenia, situata nell’ex zuccherificio di Massa Finalese. Il rogo ha interessato una porzione del materiale stoccato accanto all'impianto di via Ceresa, assumendo dimensioni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

