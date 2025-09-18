Ancora un incidente sulla statale 121 auto si ribalta | lunghe code tra Misterbianco e Catania
Sulla strada statale 121, nel tratto compreso tra Motta Sant’Anastasia e Misterbianco, in direzione Catania, si è verificato un ennesimo violento incidente stradale, il secondo della giornata. Due auto, come riportato dall'emittente locale Videostar, sarebbero entrate in collisione poco prima. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
incidente - statale
Ancora un incidente sulla statale 121, auto si ribalta: lunghe code tra Misterbianco e Catania
