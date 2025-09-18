Ancora un incidente a causa delle strade dissestate a Lugagnano
Incidente nella serata del 17 settembre lungo la strada comunale che collega Costa Rustigazzo al Parco Provinciale del Monte Moria. Una donna è finita fuori strada «a causa del fondo stradale irregolare. Lo spavento per la conducente è stato amplificato – racconta Andrea Bonfanti, capogruppo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
