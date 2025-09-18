Ancora numerosi disagi nell' erogazione idrica in città gli utenti insorgono | Rubinetti a secco da giorni

Ancora numerosi disagi nell'erogazione idrica in città.Ieri l'Amam ha informato la cittadinanza che nella giornata di oggi sarà effettuato un intervento di manutenzione all’interno della galleria Gonzaga.L’intervento prevede la manutenzione e la sostituzione di alcuni sistemi dell’impianto e avrà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it