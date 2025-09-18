Ancora in sofferenza le imprese artigiane di Piacenza | nel primo semestre la produzione cala del 5,7%
Seppure con dati meno drammatici di quelli che riguardano la manifattura nel suo complesso, anche l’artigianato continua a essere in sofferenza alla fine del primo semestre 2025 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. A proporre il focus l’ufficio statistica della Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: sofferenza - imprese
?#IsraeleItalia: sofferenza e divertimento #Velasco, l'uomo delle imprese Ascolta il #Podcast http://urly.it/31c0v2 Guarda il #Videocast http://urly.it/31c0vj - X Vai su X
Calo della produzione e Pil in flessione. L’economia italiana, con evidenti riflessi sull’occupazione, è in permanente sofferenza. Un lento declino che, complici anche i dazi imposti dagli Stati Uniti, preoccupa non poco sindacati e imprese. Tutti, in pratica, trann - facebook.com Vai su Facebook
Ancora in sofferenza le imprese artigiane di Piacenza: nel primo semestre la produzione cala del 5,7%; Per la manifattura piacentina «semestre nero: fatturato giù dell’8% (contro il -1,3% regionale); Artigianato, a Piacenza meno ordinativi attesi dal 34% delle imprese: il focus.
Ancora in sofferenza le imprese artigiane di Piacenza: nel primo semestre la produzione cala del 5,7% - Il fatturato complessivo del comparto evidenzia una diminuzione più che doppia rispetto a quella regionale: il focus ... Si legge su ilpiacenza.it
Primo semestre “nero” per la manifattura piacentina: meno 6,9% di produzione industriale - PIACENZA, SEMESTRE NERO PER LA MANIFATTURA: PRODUZIONE E FATTURATO ANCORA IN CALO - Lo riporta piacenzasera.it