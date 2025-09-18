Ancona finge la truffa dello specchietto sull’A14 e ruba il portafogli a una donna

Quarantenne denunciato per furto e truffa allontanato da Ancona: il Questore emette il 154° Foglio di Via per recidiva e pericolosità sociale.

