Ancona finge la truffa dello specchietto sull’A14 e ruba il portafogli a una donna

Quarantenne denunciato per furto e truffa allontanato da Ancona: il Questore emette il 154° Foglio di Via per recidiva e pericolosità sociale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

