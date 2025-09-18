Anche Atm conferma lo sciopero | gli orari di metro bus e tram a Milano

Milanotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche l'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) conferma: “Lunedì 22 settembre il sindacato Usb Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee”. Quella del 22 settembre, dunque, promette essere una giornataccia per la mobilità a Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conferma - sciopero

Anche Atm conferma lo sciopero: gli orari di metro, bus e tram a Milano; Sciopero treni e Atm, due giorni neri mercoledì 19 e venerdì 21 marzo: gli orari e le fasce di garanzia; Sciopero 14 febbraio, Atm conferma lo stop dei mezzi a Milano. Gli orari e le fasce di garanzia.

atm conferma sciopero orariSciopero generale in arrivo: metro, treni e tutti i trasporti a rischio per 24 ore - Alla mobilitazione potrebbero aderire quindi trasporti pubblici, scuole, università e lavoratori portuali ... Lo riporta milanotoday.it

atm conferma sciopero orariSciopero generale del 22 settembre 2025. Atm, orari e fasce di garanzia. Le motivazioni dei sindacati - Metropolitane, autobus e tram a rischio per la mobilitazione a sostegno della popolazione di Gaza. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atm Conferma Sciopero Orari