Amorim sempre più vicino all'esonero | già pronto il successore per la panchina del Manchester United
Ruben Amorim sempre più vicino all'esonero: sarebbe già pronto il successore per la panchina del Manchester United dopo il deludente inizio di stagione dei Red Devils. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: amorim - vicino
"Coltivate l’amore per ciò che fate con rispetto di chi è vicino. Con l’amore si arriva lontano. Lavorate, ma non dimenticatevi di chi avete con voi, che sia il gatto, la mamma, il cane o la fidanzata. Andando avanti avrete bisogno di persone che vi stiano accanto." - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto United, Amorim: "Esonero alla sosta? Penso di no, non so che succederà" - Dopo la clamorosa eliminazione subita per mano del Grimsby, squadra di quarta divisione, in Coppa di Lega, l'aria che si respira ... Secondo tuttomercatoweb.com