AMIGA Apollo A6000 | La Leggenda Amiga Rinasce Compatta e Mostruosamente Potente

Amigisti di tutto il mondo, preparatevi a sobbalzare sulla sedia. Quella che state per leggere non è l’ennesima modifica o un upgrade su scheda, ma qualcosa di molto, molto più grande racchiuso in una forma incredibilmente piccola e familiare. L’Apollo A6000 è ufficialmente realtà, e promette di scrivere un nuovo, entusiasmante capitolo per l’ecosistema 68k. Avete letto bene: il nome richiama il mitico A600, ma qui le somiglianze con il passato finiscono (quasi) tutte qui. Questo gioiello è, a tutti gli effetti, il computer Amiga 68k compatibile più potente mai realizzato, che racchiude una potenza colossale nel formato compatto che tutti amiamo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net