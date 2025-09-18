Amici parla una prof liquidata da Maria De Filippi | l’aneddoto su Trigno

Una storica insegnante della prima era di Amici ha raccontato di aver fatto una proposta a Maria De Filippi, rimasta però senza alcuna risposta. La donna, che per anni ha formato artisti all’interno della Scuola, ha rivelato di essersi innamorata professionalmente del talento di Trigno, il giovane vincitore della categoria canto di Amici 23. Il motivo? Secondo lei, con un’adeguata preparazione attoriale, potrebbe perfino sfondare nel mondo del cinema. Ma il suo desiderio di lavorare con lui sembra essersi infranto contro il silenzio della conduttrice: l’insegnante in questione è Fioretta Mari. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

