Amici parla una prof liquidata da Maria De Filippi | l’aneddoto su Trigno
Una storica insegnante della prima era di Amici ha raccontato di aver fatto una proposta a Maria De Filippi, rimasta però senza alcuna risposta. La donna, che per anni ha formato artisti all’interno della Scuola, ha rivelato di essersi innamorata professionalmente del talento di Trigno, il giovane vincitore della categoria canto di Amici 23. Il motivo? Secondo lei, con un’adeguata preparazione attoriale, potrebbe perfino sfondare nel mondo del cinema. Ma il suo desiderio di lavorare con lui sembra essersi infranto contro il silenzio della conduttrice: l’insegnante in questione è Fioretta Mari. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: amici - parla
Elena Barolo parla di Antonino Spinalbese: "Siamo molto amici"
Amici 24, TrigNO parla della storia d'amore con Chiara e poi svela: "Rudy Zerbi è stato l'antagonista perfetto!"
Parla e si commuove l'ex cantante di Amici accusato a Torino di maltrattamenti alla ex: “Vivo un’ingiustizia, ma ho ritrovato il focus”
Buon pomeriggio amici e soci Per voi un articolo che parla di Vite e del triangolare "La donazione un ponte tra la vita e la speranza" - facebook.com Vai su Facebook
Liquidata. Maria De Filippi estrema con la prof storica di Amici: c'è rimasta malissimo; Amici 24, Maria De Filippi ha liquidato una storica ex prof? La proposta rifiutata/ Perché c'entra Trigno.
Amici 24, Maria De Filippi ha liquidato una storica ex prof? La proposta rifiutata/ Perché c’entra Trigno - Fioretta Mari svela di aver fatto una richiesta particolare a Maria De Filippi: cos'è successo ad Amici 24 ... Lo riporta ilsussidiario.net
Amici, Veronica Peparini prepara il ritorno? Prenderà il posto di un'altra prof - La notizia va presa con tutte le attenuanti del caso dato che, almeno per il momento, non c'è nessuna conferma e smentita ma, da quel che sembra, il talent di Amici di Maria De Filippi sta preparando ... Da movieplayer.it