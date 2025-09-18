Ambrosini sicuro | Pio Esposito ha tutto per emergere Ho una menzione speciale per questo giocatore

Le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista, dopo la vittoria dell’Inter sul campo dell’Ajax in Champions League. Tutti i dettagli. La vittoria dell’ Inter ad Amsterdam contro l’Ajax continua a far discutere e raccogliere consensi. Dopo i tre punti conquistati grazie alla doppietta di Marcus Thuram, sono arrivate anche le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e oggi opinionista, che ha analizzato la prestazione dei nerazzurri negli studi di Prime Video insieme a Sandro Piccinini. Secondo Ambrosini, l’Inter non ha vinto soltanto grazie ai gol del francese, ma anche per la crescita di altri protagonisti che hanno inciso sul match. 🔗 Leggi su Internews24.com

