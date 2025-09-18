Amazon terremoto in casa Prime Video | si dimette il capo della sezione TV

Dopo sette anni di onorato servizio, Vernon Sanders si è dimesso dalla carica di capo della sezione TV di Prime Video a livello globale Vernon Sanders si è dimesso dal suo ruolo di responsabile della sezione televisiva globale presso gli Amazon MGM Studios dopo sette anni di servizio presso l'azienda. Secondo quanto appreso da Variety, la partenza di Sanders è stata una sua scelta, anche se rimarrà in Amazon per il periodo di transizione necessario alla selezione del suo successore. Il produttore ha annunciato la sua decisione in una nota inviata mercoledì al personale, sottolineando che il suo lavoro di dirigente lo ha reso "sempre più distante da ciò che inizialmente lo aveva attratto in questo settore: il processo creativo quotidiano della realizzazione televisiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amazon, terremoto in casa Prime Video: si dimette il capo della sezione TV

