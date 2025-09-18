annuncio della seconda stagione di “we were liars” su amazon prime video. La piattaforma streaming Amazon Prime Video ha ufficialmente confermato il rinnovamento di “We Were Liars” per una seconda stagione, suscitando grande interesse tra gli appassionati. La decisione è stata presa dopo che la prima serie si è conclusa con un colpo di scena inaspettato, lasciando molti spettatori senza parole e desiderosi di scoprire cosa riserva il futuro della storia. riassunto della prima stagione e anticipazioni sulla trama. L’adattamento televisivo si basa sul bestseller di E Lockhart ed è stato molto atteso come thriller estivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Amazon Prime rinnova il thriller per la stagione 2 dopo un colpo di scena che lascia i fan scioccati