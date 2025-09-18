amaro rientro per matteo berrettini e netta sconfitta contro il lucky loser svrcina ad hangzhou

Nel primo turno degli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso nella città cinese, si ferma subito la corsa del numero 8 del seeding, l’azzurro Matteo Berrettini, sconfitto dal lucky loser ceco Dalibor Svr?ina, che si impone con un duplice 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco. Il ceco agli ottavi incontrerà certamente un giocatore di casa, colui che uscirà vincitore dal derby cinese tra Yunchaokete Bu e la wild card Zhizhen Zhang. Nel primo set l’inizio è in salita per l’azzurro, che nel secondo game si ritrova sotto 15-40 ed alla seconda occasione deve cedere il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

