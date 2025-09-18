Amaro rientro per Matteo Berrettini e netta sconfitta contro il lucky loser Svrcina ad Hangzhou
Nel primo turno degli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso nella città cinese, si ferma subito la corsa del numero 8 del seeding, l’azzurro Matteo Berrettini, sconfitto dal lucky loser ceco Dalibor Svr?ina, che si impone con un duplice 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco. Il ceco agli ottavi incontrerà certamente un giocatore di casa, colui che uscirà vincitore dal derby cinese tra Yunchaokete Bu e la wild card Zhizhen Zhang. Nel primo set l’inizio è in salita per l’azzurro, che nel secondo game si ritrova sotto 15-40 ed alla seconda occasione deve cedere il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: amaro - rientro
LIVE Berrettini-Majchrzak 6-4 2-6 4-6 7-5 3-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: rientro amaro per l’azzurro
Rientro in Israele amaro per Netanyahu: processo per corruzione e minaccia degli ultra-ortodossi di far cadere il governo
Asllani, rientro amaro! L’Inter continua a valutare una sua cessione
? Il bilancio di Toyota Gazoo Racing Italy al Rally del Lazio: amaro ritiro per Thomas Paperini, vittoria di Boulenc dodicesimo assoluto, nella manche valida per la GR Yaris Rally Cup. Toyota Gazoo Racing Italy ha accompagnato Thomas Paperini al rientro - facebook.com Vai su Facebook
Stemperiamo l'amaro rientro dalle vacanze con il frutto più dolce di settembre: il fico, ancora più goloso con questi ripieni da sperimentare - X Vai su X
Berrettini, rientro amaro: fuori al primo turno ad Hangzhou contro il numero 99 al mondo; Berrettini ko al rientro: Svrcina vince in 2 set; Amaro rientro per Matteo Berrettini e netta sconfitta contro il lucky loser Svrcina ad Hangzhou.
Berrettini, il ritorno è amaro: perde ad Hangzhou contro Svrcina, numero 99 del mondo - Il tennista italiano non giocava da Wimbledon e, sul cemento di Hangzhou (torneo 250 in Cina) perde in due set contro il ceco Dalibor Svr ... Segnala corriere.it
Atp Hangzhou, Berrettini fuori all'esordio: Svrcina vince in due set - Rientro amaro per Matteo Berrettini: al primo match nel circuito dopo 80 giorni, il romano ha perso in due set (doppio 6- Segnala sport.sky.it