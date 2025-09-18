Alunno di 6 anni precipita dal secondo piano di una scuola a Genova | ricoverato in gravi condizioni

Dramma in una scuola a Genova. Così come segnala Primo Canale, poco prima delle 12, un alunno di sei anni è precipitato dal secondo piano dell'edificio scolastico, rendendo necessario l'immediato intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi sanitari.

