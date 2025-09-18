Altro incidente vicino all’Interporto All’ospedale un uomo di 51 anni
Giornata nera, quella di ieri, sulle strade di Bologna, soprattutto in A13 dove, nel tardo pomeriggio, si sono verificati ben due incidenti. Il primo, e più grave, è avvenuto poco dopo le 17, all’altezza del chilometro 9+700, quasi al casello dell’Interporto di Bentivoglio, nella corsia sud, ovvero da Ferrara verso Bologna. Una moto di grossa cilindrata, condotta da un uomo di 51 anni, ha tamponato, per cause da chiarire, forse un malore o una distrazione, l’auto che la precedeva. Il 51enne è caduto a terra riportando gravi lesioni. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso: il motociclista è stato portato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
