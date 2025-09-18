Altro derby il Forlì fa visita ad un traballante Rimini Mister Miramari | Massima attenzione
Quinta giornata bollente per il Forlì che dopo lo scivolone interno contro il Gubbio è chiamato a riscattarsi venerdì alle 20:30 al Romeo Neri con diretta Sky sul campo questa volta di un traballante Rimini, ultimissimo in classifica a -10 per via di diverse inadempienze extra campo ma non per.
In questa notizia si parla di: altro - derby
Inter, dopo Bonny vicina la vittoria nel primo Derby di mercato: altro super colpo per Chivu
Le altre trattative: l’attaccante destinato a partire di nuovo. Per la fascia interessa Rao, ex Spal. Raimondo conteso da Frosinone, Carrarese e Spezia. Un altro derby con la Fiorentina per arrivare a Jallow
Comuzzo Inter, è lui l’alternativa a Leoni: altro derby di mercato con il Milan
Lazio, Romagnoli sogna un altro grande derby, ma il suo futuro è ancora incerto? La situazione
Altro pareggio per 1-1! Buona gara, segna Doci ad inizio gara! Ora testa a domenica, altro derby ad altare! FORZA DEGO! #asddegocalcio #vecchiocuorebiancoblu
Forlì il doppio ex Parigi ti avvisa | Venerdì un derby non scontato.