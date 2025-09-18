Altro che Sparta Israele è la società occidentale più libera al mondo

Israele come Super Sparta è un concetto più che ambiguo, sinistro direi, che accende una luce inquietante sul comportamento di.

A Sparta il figlio se era deforme e poco prestante veniva gettato dal baratro del monte Taigeto, poiché né per se stesso né per la città era meglio che vivesse. Di tutte le città della Grecia, Sparta è l'unica a non aver lasciato all'Umanità né uno scienziato, né un

Con il richiamo a Sparta e l'attacco alle élite occidentali, il premier israeliano legittima una strategia che divide Gerusalemme dai suoi alleati e lo rende sempre più dipendente da Donald Trump

Bibi l'autarchico vuole fare di Israele una nuova Sparta, isolata e sempre più potente militarmente grazie alle armi che produrrà nelle sue industrie belliche.