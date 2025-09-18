Altri guai per il killer di Giulia Cecchettin | l' episodio choc in carcere cosa è successo
Filippo Turetta, condannata all'ergastolo per l'omicidio brutale dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin nel novembre del 2023, è stato aggredito nel carcere di Montorio. Il responsabile del gesto di violenza sarebbe un detenuto condannato per omicidio. Quest'ultimo, scrive il quotidiano l'Arena, avrebbe colpito il giovane con un pugno. I fatti risalirebbero alla fine di agosto. Non si conoscono dettagli sulla dinamica dell'accaduto e se Turetta sia stato colpito effettivamente con un pugno o in maniera più pesante in altro modo. Pare, però, che il responsabile dell'aggressione sia stato trasferito in cella di isolamento per 15 giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Inneggiava a Turetta, vede l’ex in barba al divieto: nuovo arresto per ‘Zeus’; «Filippo Turetta non esiste, sparito da mesi e nessuno sa più niente», l'ultima teoria del complotto: organizzeranno un finto suicidio; Esclusa la crudeltà, Turetta come Parolisi.
Siti sessisti, l’appello di Gino Cecchettin: «Uomini, cercate il vero amore. Non si è veri maschi soltanto se si domina» - Sono le parole di Gino Cecchettin a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna sull’educazione alle relazioni “Dire, Fare, Amare” della Fondazione Cecchettin «Il caso dei siti ... Scrive leggo.it