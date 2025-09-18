Alto novarese | si cercano 10 operatori ecologici

Novaratoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci operatori ecologici assunti a tempo indeterminato.C'è tempo fino alle 12 del 25 settembre per candidarsi come operatore ecologico addetto alla raccolta rifiuti per Medio Novarese Ambiente Spa, la società pubblica che si occupa del servizio di igiene urbana per i comuni dell’Alto Novarese. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

