Alternative alle App più usate che non invadono la Privacy
Ormai, nessuno ci fa più caso, le grandi Big Tech hanno vinto, sanno tutto di noi e noi glielo lasciamo fare. Ci leggono i messaggi, le email in Gmail, le chat di Whatsapp, le foto che inviamo, i file nei cloud, i siti che visitiamo, le domande che facciamo, sono in grado di profilarci e sapere chi siamo e cosa ci piace più di quanto ne sappiamo noi stessi. Le app più comuni spesso condividono informazioni personali con terzi, a volte senza che l'utente ne sia consapevole. Ad esempio, un'app di messaggistica come Whatsapp può registrare i contatti mentre un servizio di cloud storage come Onedrive è risaputo che analizzi i file caricati. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
