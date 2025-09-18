Alternativa per Piacenza Toscani si dimette da presidente | Cugini commissario
Alternativa per Piacenza, la forza politica di sinistra che conta due eletti in Consiglio Comunale, saluta Giovanni Toscani. Il presidente, dopo un solo anno, si è dimesso per impegni professionali. È stato scelto, come commissario alla guida dell’associazione, Stefano Cugini, consigliere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
