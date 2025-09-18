Altedo arrestato pusher minorenne Con sé aveva 97 grammi di hashish
Hashish nelle tasche e un bilancio di precisione: un minorenne, quindicenne per la precisione, è stato arrestato dai carabinieri per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A portare a termine l’arresto, due giorni fa, i carabinieri della stazione di Altedo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressioni dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del parco denominato Avis. Da tempo, infatti, alla caserma locale giungevano segnalazioni da parte di alcuni residenti di gruppi di ragazzini con atteggiamenti insoliti all’interno del parco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
