Alpha spiegazione e significato del film di Julia Ducournau
Con Alpha ( qui la nostra recensione ), Julia Ducournau torna dietro la macchina da presa dopo il successo di Titane, ma con un’opera profondamente diversa e più intima. Se il film vincitore della Palma d’Oro era intriso di corpi, metallo e trasformazioni scioccanti, Alpha si muove su un terreno più delicato, pur mantenendo lo sguardo radicale della regista francese. Al centro della storia troviamo il rapporto madre-figlia, un tema che Ducournau ha scelto di affrontare solo ora, dopo anni di riflessione e rimandi, proprio per il suo carattere personale e complesso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
alpha - spiegazione
