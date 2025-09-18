Alpha | ci sono scene post credit alla fine del film?

Da oggi, 18 settembre 2025, è possibile vedere nelle sale italiane il nuovo film drammatico della regista francese Julia Ducournau. Un dramma adolescenziale durante un momento di crisi sanitaria ai limiti del body horror che scuote e sconvolge. Mentre nel mondo imperversa un virus mortale che si trasmette per via ematica, la giovane Alpha torna a casa ubriaca con un tatuaggio fatto da uno sconosciuto con un ago sporco. Il crudo e la storia crudele, si fa metafora del nostro mondo, del dolore passato, presente e futuro. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione qui. Ma ora, parlando di futuro: cosa ci aspetta dopo la fine dei titolo di coda di Alpha? Ci sono scene post credit? La risposta, naturalmente, è no.

