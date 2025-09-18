Almasri | ok Giunta a richieste del centrodestra su Bartolozzi Nordio | Immunità irrinunciabile

La Camera chiederà chiarimenti ai magistrati sull'indagine legata al caso Almasri a carico della capa di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusy Bartolozzi, per capire se la connessione del reato che le è contestato possa considerarsi connesso a quello degli altri rappresentanti del governo e quindi rientrare nella competenza della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio. La decisione arriva dopo l'istanza presentata dal centrodestra alla stessa Giunta, che è stata approvata con i soli voti di maggioranza. Le opposizioni si astengono e protestano per quella che stigmatizzano come una forzatura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

