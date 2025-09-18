Almasri | nuova Giunta il 23 o il 24 voto finale il 30

Iltempo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 set (Adnkronos) - La prossime riunione della Giunta per la autorizzazioni sul caso Almasri si terrà il 23 o il 24 settembre, a seconda del calendario dell'aula della Camera. Lo ha confermato il presidente Devis Dori al termine della seduta di oggi confermando per il 30 settembre il voto della Giunta sulle posizioni del sottosegretario Mantovano e dei ministri Pantedosi e Nordio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

almasri nuova giunta il 23 o il 24 voto finale il 30

© Iltempo.it - Almasri: nuova Giunta il 23 o il 24, voto finale il 30

In questa notizia si parla di: almasri - nuova

Caso Almasri, la nuova difesa del governo: “Lo abbiamo rimpatriato per evitare ritorsioni”

Nuova sfida delle toghe, il caso Almasri riapre lo scontro con la politica

Almasri, media libici: “Ha picchiato un uomo in strada”. Scoppia nuova bufera politica in Italia

Almasri, arriva lo scudo per Bartolozzi; Caso Almasri: memorie ministri e Mantovano depositate in giunta autorizzazioni di Montecitorio; 'Agito per l'interesse dello Stato', la linea su Almasri.

Almasri: nuova Giunta il 23 o il 24, voto finale il 30 - La prossime riunione della Giunta per la autorizzazioni sul caso Almasri si terrà il 23 o il 24 settembre, a seconda del ... Riporta iltempo.it

almasri nuova giunta 23Caso Almasri, la nuova memoria di Nordio, Piantedosi e Mantovano: «Difesi gli interessi dello stato» - Il provvedimento di ventitré pagine verrà discusso mercoledì dalla Giunta. Come scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Almasri Nuova Giunta 23