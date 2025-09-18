Almasri | Nordio ‘questione politica ma ora parola a Camera come prevede Carta'

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Non sono informato" degli esiti della riunione della Giunta delle Autorizzazioni della Camera di questa mattina, "quello che mi occupava fino ad un attimo fa era la riforma costituzionale che è stata approvata. L'iter parlamentare costituzionale prevede che dopo la pronuncia del Tribunale dei ministri si pronunci il Parlamento, la garanzia data dalla Costituzione è data alle cariche ministeriali, non è una garanzia data ad personam come la vecchia immunità, quindi non è nemmeno rinunciabile. Sin dagli inizi quello che era un problema politico, che poteva essere criticato in Parlamento con le ragioni che l'opposizione riteneva di avere, è stato trasformato in un iter processale", che "prevede che l'ultima parola spetti al Parlamento". 🔗 Leggi su Iltempo.it

