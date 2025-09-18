Almasri, manovre in Giunta per scudare la capa di gabinetto di Nordio. E Piantedosi paragona il caso del generale libico a quello di Cecilia Sala.

Salvare la capa di Gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, indagata per false dichiarazioni ai pm sul caso Almasri, garantendole uno scudo legale. È l’obiettivo al quale ieri governo e maggioranza hanno lavorato sodo in sede di Giunta per le autorizzazioni, riunita per esaminare la memoria difensiva congiunta del governo sul caso del generale libico accusato di crimini contro l’umanità e ricercato dalla Corte penale internazionale, rilasciato dall’Italia e rispedito con un aereo di stato in Libia. Obiettivo: scudare Bartolozzi. E che il governo sia pronto a fare di tutto per tutto per salvare Bartolozzi lo ha detto ieri lo stesso Nordio: “La connessione tra quanto fatto dal ministro e quanto fatto da lei è evidente”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

