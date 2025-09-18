Almasri | M5s ' voto su Bartolozzi? giunta decide sui ministri'

Roma, 18 set.-(Adnkronos) - "Noi del M5s nella Giunta delle Autorizzazioni non abbiamo partecipato alla votazione-farsa sulla richiesta di approfondimento della posizione di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio. Questo voto non doveva neppure essere fatto, è un tema di cui ad oggi questo organo non è interessato. La Giunta è chiamata a decidere su tre ministri. Nessuna valutazione estranea e non in connessione con la vicenda degli esponenti di governo è di nostra competenza. La maggioranza sta cercando di estendere la solita scappatoia addirittura a chi non è né ministro, né parlamentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

