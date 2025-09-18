Almasri | Dori ' criticato per termine ultroneo lo rivendico perchè caso Bartolozzi non è in Giunta'

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Sono stato criticato per aver usato il termine ultroneo, che rivendico". Lo dice il presidente della Giunta per le autorizzazioni Devis Dori replicando alla maggioranza sul caso Almasri. "La richiesta della maggioranza è passata e ora inoltrerò la richiesta di chiarimenti al presidente della Camera", ha chiarito Dori spiegando: "Ho inoltre voluto precisare durante la seduta che la richiesta di chiarimenti a procura e tribunale dei ministri avanzata dai colleghi della maggioranza appare assolutamente ultronea rispetto all'oggetto della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi nonché del sottosegretario Mantovano". 🔗 Leggi su Iltempo.it

