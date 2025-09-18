Almasri | Borghi Iv ' a via Arenula comanda Bartolozzi non Nordio'

Roma, 18 set.-(Adnkronos) - “Scopriamo che in Italia il ministro della giustizia non si chiama più Nordio ma Giusi Bartolozzi. Il vero dominus a via Arenula è il capo di gabinetto. Nella vicenda Almasri chi prese il bandolo in mano, creando una situazione pasticciata, fu Bartolozzi. Basta leggersi le carte e guardare le spiegazioni diverse che Nordio e Piantedosi hanno dato in aula rispetto alla memoria difensiva consegnata alla Giunta per le autorizzazioni della Camera”. Così il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, ospite a Sky. “La destra coprirà Bartolozzi con lo scudo perché teme che la vicenda esploda. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Almasri: Borghi (Iv), 'a via Arenula comanda Bartolozzi non Nordio'

In questa notizia si parla di: almasri - borghi

Ha mentito ai magistrati sul caso Almasri, il generale libico arrestato a Torino su mandato di cattura internazionale e poi rilasciato e rimpatriato in fretta e furia. Questa la contestazione mossa dalla procura di Roma a Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del mini - facebook.com Vai su Facebook

“In Libia Almasri continua a uccidere”: diffuso video shock; la Rada: “L’uomo non è morto”; Piantedosi: «Almasri espulso perché pericoloso». Le opposizioni: «Vergognoso»; Caso Almasri: chi è, cosa è successo e perché la vicenda è al centro delle polemiche. Il riassunto per punti.

Almasri, Meloni contro la sinistra: «Usa la via giudiziaria per cercare di batterci» - Il polverone sollevato ancora una volta dal caso Almasri sembra quasi aver ringalluzzito Giorgia Meloni, proiettandola in ... Come scrive ilmessaggero.it

Fuga da via Arenula: lascia Nordio anche il capo del Dipartimento affari di giustizia (che gestì il caso Almasri) - Luigi Birritteri è il quinto dirigente apicale che lascia l'incarico durante il "regno" dell'attuale Guardasigilli. Scrive ilfattoquotidiano.it