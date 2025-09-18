Almanacco | Giovedì 18 settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 18 settembre è il 261º giorno del calendario gregoriano (il 262º negli anni bisestili). Mancano 104 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Prospero da Centuripe martire.ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAforisma di SettembreSettembre, per il povero è già invernoAccadde. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Giovedì 18 settembre Il sole sorge alle 07:06 e tramonta alle 19:31. Il culmine è alle 13:19. Durata del giorno dodici ore e venticinque minuti. La Luna è sorta ieri e tramonta all
L' oroscopo di oggi - giovedì 18 settembre 2025.
Almanacco del 18 settembre, oggi si festeggia Santa Sofia. Eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - Il 18 settembre segna anche la nascita del New York Times, la morte di Hendrix, e la Giornata del Monitoraggio delle Acque. Scrive infocilento.it
Almanacco | Giovedì 18 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il New York Times inizia le pubblicazioni, gli elettori della Scozia votano 'No' (55,3%) a un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Riporta modenatoday.it