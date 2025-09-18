Alloggi Aler la protesta | Vogliamo case subito

"Fermiamo i progetti di Aler, pretendiamo case subito": questo hanno urlato i manifestanti che ieri pomeriggio hanno organizzato un presidio davanti alla sede di Aler. In città, infatti, 700 famiglie sono in attesa di una casa popolare (346 attendono un alloggio Aler e la parte restante un appartamento del Comune), ma sono appena 20 gli appartamenti messi a disposizione. Aler ha pubblicato un avviso per 6 case: il nucleo non adatto quindi viene escluso e mai chiamato. "Gli alloggi messi a bando sono sempre troppo pochi – ha detto Matteo Biemmi dell’Assemblea per il diritto alla casa – e le domande in continuo aumento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

