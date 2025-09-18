Allo Yacht Club de Monaco la quinta edizione di Smart & Sustainable Marina

Accelerare la transizione ambientale e costruire infrastrutture portuali sostenibili, connesse e incentrate sulle persone. Investitori, architetti, gestori di porti turistici, produttori e innovatori sono pronti a incontrarsi nuovamente alla quinta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous allo Yacht Club de Monaco il 21-22 settembre. Organizzata da M3 Monaco, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella gestione di porti turistici, yacht club e scuole di vela, questa iniziativa è sostenuta da partner rinomati come Bombardier, MB92 Group e l’associazione italiana Yacht Masters. 🔗 Leggi su Lapresse.it

