Allo scultore e medaglista Giannantonio Bucci il 19esimo premio Nella Versari
Sabato alle ore 16, nella Sala dedicata alla pittrice meldolese Maria Giuditta “Nella” Versari, collocata al secondo piano del Palazzo Doria Pamphili in piazza Orsini 12E, avverrà la cerimonia di consegna del Premio in suo nome, che sarà assegnato allo scultore e medaglista ravvenate. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Allo scultore e medaglista Giannantonio Bucci il 19esimo premio Nella Versari