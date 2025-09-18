Allo JUS Museum la mostra Carla Accardi Infinita
Giovedì 25 settembre 2025, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, presso lo JUS Museum Galleria d’Arte di Napoli (Palazzo Calabritto, Via Calabritto, 20, piano nobile, scala B) si inaugura la mostra “Carla Accardi. Infinita” a cura di Marcello Palminteri e Antonello Tolve.Sono esposte tele, carte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: museum - mostra
Oltre la magia delle Winx, 30 anni di Rainbow: mostra speciale al Clap Museum
A Pescara la mostra evento “Oltre la Magia delle Winx – 30 Anni di Rainbow”: al CLAP Museum dal 27 giugno al 23 novembre 2025
DOOM: The Dark Ages, la mostra al GAMM Game Museum
DOG SITTER E MUSEI - DOGS & MUSEUM MUSEO DI SANTA GIULIA - BRESCIA MOSTRA " Mondi , viaggi , storie ....e poi c'è Jacovitti " Scopri la magia dell’immaginario degli anni del Dopoguerra in una mostra imperdibile: “Mondi, viaggi, storie… e poi c'è J - facebook.com Vai su Facebook
Allo JUS Museum, la mostra “Carla Accardi. Infinita”.
Carla Iacono «Re-Velation», la mostra sul valore simbolico dell'hijab al Museo Ignazio Cerio a Capri - Velation», la mostra fotografica di Carla Iacono, organizzata in collaborazione con la Visionquest 4 Rosso ... ilmattino.it scrive
Capri, Re-velation è la nuova mostra fotografica di Carla Iacono - Ha inaugurato il 5 agosto, con un notevole apprezzamento di pubblico, presso il Museo del Centro Caprense Ignazio Cerio di Capri Re- Lo riporta ilmattino.it