Alliance la nave della ricerca Dopo 120 giorni tra i ghiacciai ha ritrovato l’abbraccio di casa

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spezia, 18 settembre 2025 – Un lungo viaggio quello affrontato da Nave Alliance per contribuire alla ricerca e alla comunità scientifica internazionale. Il 19 maggio è salpata dal porto della Spezia iniziando così l’annuale attività di ricerca scientifica immersa nei mari del nord e nell’ oceano Artico. All’affascinante spedizione conclusa ieri ha preso parte un equipaggio composto da 45 militari della Marina Militare affiancato da un team composto da 25 ricercatori. Affrontando una sfida contro il clima estremo per raccogliere dati scientifici e riuscire a comprendere l’evoluzione dell’ambiente polare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

alliance la nave della ricerca dopo 120 giorni tra i ghiacciai ha ritrovato l8217abbraccio di casa

© Lanazione.it - Alliance, la nave della ricerca. Dopo 120 giorni tra i ghiacciai ha ritrovato l’abbraccio di casa

In questa notizia si parla di: alliance - nave

Alliance, la nave della ricerca. Dopo 120 giorni tra i ghiacciai ha ritrovato l’abbraccio di casa; Nave Alliance rientra alla Spezia dopo quattro missioni tra Baltico e Artico; Nave Alliance: al via il Progetto “ICE-BLUE”.

alliance nave ricerca dopoAlliance, la nave della ricerca. Dopo 120 giorni tra i ghiacciai ha ritrovato l’abbraccio di casa - Per la prima volta la Marina Militare ha toccato la latitudine più alta nell’emisfero boreale. Come scrive lanazione.it

alliance nave ricerca dopoNave 'italiana' studia come evitare altro sabotaggio Nordstream - E' rientrata alla Spezia la nave di ricerca Alliance, operata dalla Nato con equipaggio della Marina Militare, dopo quattro mesi di missione nei mari del Nord. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alliance Nave Ricerca Dopo