Alliance la nave della ricerca Dopo 120 giorni tra i ghiacciai ha ritrovato l’abbraccio di casa

La Spezia, 18 settembre 2025 – Un lungo viaggio quello affrontato da Nave Alliance per contribuire alla ricerca e alla comunità scientifica internazionale. Il 19 maggio è salpata dal porto della Spezia iniziando così l'annuale attività di ricerca scientifica immersa nei mari del nord e nell' oceano Artico. All'affascinante spedizione conclusa ieri ha preso parte un equipaggio composto da 45 militari della Marina Militare affiancato da un team composto da 25 ricercatori. Affrontando una sfida contro il clima estremo per raccogliere dati scientifici e riuscire a comprendere l'evoluzione dell'ambiente polare.

