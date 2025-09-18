Allerta scontri per il derby di Roma | attesi ultras provenienti da tutta Europa

Dispiegate il massimo delle forze di polizia, ma si attendono tifosi gemellati di Atletico Madrid, Panathinaikos e Dinamo Zagabria lato giallorosso e West Ham, Wisla Cracovia, Levski Sofia e Lokomotive Lipsia sponda biancoceleste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allerta scontri per il derby di Roma: attesi ultras provenienti da tutta Europa

In questa notizia si parla di: allerta - scontri

Lazio-Roma, allerta scontri: ipotesi derby all’ora di pranzo

Napoli-Pisa, allerta scontri: la decisione dell’Osservatorio sugli ultras toscani

Allerta scontri per Fiorentina – Napoli, forze dell’ordine preoccupati: la notizia

Lazio-Roma, derby tra campo e ordine pubblico: allerta scontri già da sabato #ASRoma - X Vai su X

Verso Lazio-Roma, è allerta scontri Ecco quando si gioca il derby--> https://www.romanews.eu/verso-lazio-roma-e-allerta-scontri-ecco-quando-si-gioca-il-derby/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook

Allerta derby a Roma: blindati Olimpico, Ponte Milvio e piazza Mancini; Lazio-Roma, dopo la guerriglia di aprile è allerta derby. Fari su Olimpico, Ponte Milvio e piazza Mancini; Derby, allerta scontri a partire da sabato sera. Vandali contro Ago'.

Lazio-Roma, allerta scontri già da sabato sera per il derby della disperazione - Piano di sicurezza studiato per blindare la città l conto alla rovescia per il derby numero 185 è iniziato, e la Capital ... Si legge su lazionews24.com

Allerta derby a Roma: blindati Olimpico, Ponte Milvio e piazza Mancini - Previsti oltre 60mila spettatori e controlli straordinari nelle zone chiave della città ... Lo riporta rainews.it