Allenamento Juventus un ospite speciale ha seguito la sessione odierna dei bianconeri! C’era anche Moreno Torricelli alla Continassa | il VIDEO

Juventusnews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allenamento Juventus, un ospite speciale ha seguito la sessione odierna: il VIDEO di Torricelli alla Continassa. Una gradita e significativa presenza ha animato la seduta odierna di allenamento della Juventus. Si tratta di Moreno Torricelli, ex difensore bianconero e figura simbolo di un’epoca gloriosa del club. La sua visita al centro sportivo è stata un momento di forte connessione tra il passato e il presente della squadra, un’occasione per rivedere vecchi amici e per respirare l’atmosfera che ha caratterizzato la sua carriera. La presenza di un giocatore che ha rappresentato i valori di sacrificio e dedizione è sempre un motivo di orgoglio e un esempio per i più giovani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

