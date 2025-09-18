Allenamento Juve Conceicao si allena in gruppo mentre Miretti… Le ultime dalla Continassa in vista della sfida contro il Verona

Allenamento Juve, Conceicao si allena in gruppo mentre Miretti ancora a parte: tutti i dettagli sulle sue condizioni. La Juventus ha concluso il suo allenamento odierno in vista della delicata trasferta contro il Verona, e il campo ha fornito indicazioni importanti sulla condizione fisica della squadra. La notizia più significativa della seduta di allenamento è il rientro di Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero, che aveva ricevuto un permesso speciale per la nascita del suo secondo figlio, ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo, dimostrando di essere pronto e in forma per il prossimo impegno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

