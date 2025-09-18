Allegri e i cambi d' oro del Milan | in panchina un tesoro da 118 milioni

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nkunku, Pulisic, Ricci e. I rossoneri con il Bologna avevano sostituti pagati oltre 100 milioni. Solo la Juve in queste tre giornate ha avuto alternative più care. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

allegri e i cambi d oro del milan in panchina un tesoro da 118 milioni

© Gazzetta.it - Allegri e i cambi d'oro del Milan: in panchina un tesoro da 118 milioni

In questa notizia si parla di: allegri - cambi

Milan, Allegri e i due moduli: chiavi tattiche, cambi e un punto fermo

Lecce-Milan, la probabile formazione: due cambi decisi da Allegri

Allegri e i cambi d'oro del Milan: in panchina un tesoro da 118 milioni; Milan-Bologna, Modric si prende la scena e regala la vittoria ai rossoneri; Bonazzoli rovescia il Milan: 2-1 della Cremonese.

Allegri, Tapiro d'Oro col corto muso: "Sinner e la prossima panchina, vi spiego" - Attapirato per la quarta volta, Allegri ha ricevuto ancora il Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia, che questa sera (Canale 5, ore 20. Come scrive corrieredellosport.it

allegri cambi d oroMilan, Allegri valuta il modulo: la svolta tattica che valorizza la rosa rossonera, i dettagli - Milan, Allegri valuta il modulo: ecco la possibile svolta tattica che valorizza la rosa rossonera, tutti i dettagli sui rossoneri Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, a undici ... Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Cambi D Oro