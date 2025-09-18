Alle 18 l’Italia si illumina di solidarietà contro la SLA
Alle 18 del 18 settembre 2025 l’Italia intera si prepara a spegnere le ombre per accendere una luce di condivisione. Da Nord a Sud, monumenti e piazze si colorano per ricordare chi convive con la SLA e per dire, con un solo gesto, che nessuno affronterà questo cammino in solitudine. Una rete di voci e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: italia - illumina
