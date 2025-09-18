Allarme incendio al centro commerciale Iperal di Civate | area evacuata

Momenti di apprensione giovedì mattina al centro commerciale Iperal di Civate, dove i vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti intorno alle 8:20 per la presenza di fumo all'interno della struttura. L'allarme è scattato in via Papa Giovanni XXIII 15, costringendo all'evacuazione precauzionale di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

