Allarme attentati e proteste al Ttg Israele pronto a disertare la fiera | non figura più tra gli espositori
Israele quest’anno potrebbe disertare il Ttg e rinunciare a presentarsi con un proprio stand alla fiera del turismo, in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre. Il condizionale è ancora d’obbligo, ma è un fatto che nel catalogo degli espositori (e sono tantissimi) che hanno già confermato la presenza a Rimini, l’ufficio del turismo di Israele non compaia. Un’assenza che fa rumore, in questi giorni. Bocche stracucite per ora sulla questione, che è in evoluzione. Ma la pressione su Israele, adesso che le truppe dell’Idf sono entrate a Gaza city e gli attacchi si susseguono, è alle stelle. In Italia le manifestazioni di protesta contro il governo di Netanyahu vanno moltiplicandosi, così come gli scontri e i disordini nelle università. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
